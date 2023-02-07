Высокоточный снаряд оккупантов на службе ВСУ: лучше ли он украинского "Квітника"

Управляемый снаряд оккупантов может встретить их при наступлении на Киев

В руки бойцов ВСУ попали образцы высокоточных артиллерийских снарядов оккупантов – комплекс "Краснополь" — после чего в ходе учений по возможному отражению нового наступления противника на Киев 1-я президентская бригада оперативного назначения НГУ провела успешные учебные стрельбы этими боеприпасами.

Соответствующее видео в своем Telegram-канале разместил офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин.

Как объяснил офицер, трофейные российские снаряды были использованы с комплексом командирских машин управления артиллерией "Оболонь". Было доказано, что их совместное применение вполне возможно и повышает огневую мощь украинских подразделений.

Надо сказать, что управляемый артиллерийский снаряд калибра 152 или 155 мм "Краснополь", как и большая часть вооружения оккупантов, была разработана еще при СССР, то есть морально устарела.

При весе в 51 кг "Краснополь" может быть использован на дальности 20-25 км и несет 6,5 кг взрывчатки, а точность попадания достигается с помощью лазерного наведения через лазерный дальномер на дальности от 5 до 15 км.

Например, если надо поразить снарядом танк, расчет из трех человек должен осуществлять его "подсветку" лазером с расстояния 5-7 км. За это время их могут заметить и уничтожить, тем самым не дав "Краснополю" попасть в цель.

Стоимость одного "Краснополя" точно неизвестна, но в 2002 году Индия купила 3000 снарядов почти за 112 млн долл, отдав таким образом за каждый снаряд примерно 37 300 долларов.

Украина имеет свой высокоточный снаряд калибра 152 и 155 мм "Квітник", разработанный в 2009-м и впервые представленный в 2017-м году. В сравнении с "Краснополем" украинский снаряд чуть легче – 48 кг, менее дальнобойный – 20 км против 25, зато снаряжен бо́льшим количеством взрывчатки – 8 кг против 6,5.

Украинский Цветник

Наконец, украинский снаряд предположительно дешевле – по оценкам 2008 года, он должен был стоить 200 тысяч гривен, или 25 тысяч долларов, против 37 300 долларов за "Краснополь".

Впрочем, данных о принятии "Квітника" на вооружение ВСУ нет, в то же время еще с сентября Украина стабильно получает самые современные высокоточные снаряды M982 Excalibur, которые не нуждаются в лазерной подсветке и имеют точность в радиусе 4 метров от цели.

Отметим, что ВСУ ждут поставки высокоэффективных снарядов DPICM, способных эффективно бороться с живой силой оккупантов, особенно с артиллерийскими рассчетами.