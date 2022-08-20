Мрія путіна збулася — російська техніка дісталася до Хрещатика, але є нюанс (фото, відео)

Подивитися на частину "експонатів" можна вже зараз, проте деяка техніка ще в дорозі

У Києві напередодні Дня незалежності влаштували виставку знищеної українськими захисниками російської техніки.

Бойові машини окупантів були виставлені, щоб показати киянам та гостям столиці те, наскільки ефективно працюють ЗСУ. На місці побував кореспондент "Телеграфа", який показав яскраві фото та відео.

Своєрідний парад було організовано у рамках святкування Дня незалежності, і про це раніше говорили у Мінкульті.

Тим часом радник міністра оборони Олексій Копитько повідомив, що було ухвалено рішення не відганяти людей, поки техніка розставляється, проте він закликав киян бути обережними, оскільки техніка в прямому розумінні пригнана з поля бою, а тому є ризики напоротися на гострі шматки металу.

За його словами, у "параді" беруть участь російські танки Т90, Т80, Т72, різні САУ та бронетехніка. Однак там є і більш рідкісні екземпляри, на кшталт ЗРГК "Панцир-С1" або ТОС "Сонцепек".

Також на виставці можна побачити снаряди до установок С-300, якими обстрілювали Харків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" поговорив з експертами, які розповіли, чи варто владі влаштовувати урочистості на офіційному рівні, а також, яких подарунків можна очікувати від ЗСУ до цього дня, а якихось неприємних сюрпризів – від росіян та їхніх посібників.