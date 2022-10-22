Залужный обманул американцев, но это помогло спасти Киев: что рассказали западные СМИ

Главнокомандующий сознательно не делился планами по обороне страны с союзниками

Перед началом полномасштабного наступления российских войск украинское военное командование держало все планы по обороне в секрете даже от западных партнеров. Более того, однажды Генштабу ВСУ пришлось пойти на обман, но, вероятно, это спасло нашу страну на первом этапе вторжения.

Об этом говорится в статье The New Yorker. Журналисты проанализировали историю с поставками западного вооружения Украине и рассказали, как менялись настроения и приоритеты.

Авторы статьи подчеркивают, что даже в феврале ни американцы, ни европейцы не знали деталей планов обороны Украины. Генштаб и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный до последнего не раскрывали карты. Собственно, возможно, это и стало причиной пессимистических прогнозов всех мировых разведок, которые были уверены, что россия сможет захватить Киев и быстро оккупировать как минимум половину Украины.

The New Yorker пишет, что председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли во время каждого разговора с Залужным пытался узнать подробности о планах защиты украинских земель, даже просил предоставить данные по запасам вооружения ВСУ. Впрочем, Залужный реальную ситуацию не раскрыл, хотя подготовка к обороне действительно велась.

В феврале фактически накануне самого вторжения в Генштаб ВСУ пригласили военного атташе посольства США, полковника ВВС Бриттани Стюарт и показали ей схему обороны и планы защиты украинских позиций. Все, что продемонстрировали, поместилось на одной странице, однако копии атташе не предоставили. Позволили только сделать рукописные записи.

Автор статьи указывает, что Генштаб продемонстрировал фиктивную схему обороны, которая не раскрывала весь масштаб подготовки ВСУ к полномасштабной войне. В дальнейшем американцы убедились, что схема эффективной обороны у Залужного была, поскольку она позволила сначала отразить атаки на Киев, а затем освободить северные области и продолжать эффективно уничтожать врага.

"Тогда мы никому не доверяли, — сказал в комментарии высокопоставленный украинский военный чиновник. — Наш план был нашим единственным крошечным шансом на успех, и мы не хотели, чтобы кто-то вообще знал о нем".

Издание анализирует стратегию Залужного, объясняя, что первоочередной задачей было предотвратить захват Киева. В других регионах российские силы фактически пропускали, что позволило им серьезно опередить собственные линии и логистики. В результате это помогло уничтожить российские войска целыми колоннами, а ключевые элитные подразделения были разгромлены на подступах к Киеву.

Напряжение сменилось дружбой

Также в статье рассказывается о непростом периоде отношений между Залужным и Милли. Не секрет, что осенью Украина хотела получить от западных партнеров помощь в виде самолетов. В частности, была достигнута договоренность с Польшей, которая должна была передать ВСУ советские МиГ-29, а вместо этого получить американские F-16. Пентагон в конце концов эти инициативы поставил на паузу, поскольку Милли и другие генералы допускали, что россия может воспринять такой шаг как вступление НАТО в войну. Залужный со своей стороны пытался объяснить, что у Украины почти не осталось самолетов, а Милли уверял, что их достаточно.

Залужный и Милли не общались больше недели, потом их разговоры носили исключительно деловой характер, однако со временем отношения потеплели. Журналисты утверждают, что тон их нынешних разговоров больше похож на дружеский, они даже говорят о своих семьях, что подтвердил один из представителей Пентагона.

Напомним, что в сентябре Валерий Залужный совместно с генералом Михаилом Забродским выпустили статью, в которой анонсировали населению Украины, что война не завершится в текущем году и продолжится в 2023 году.

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