Украина готовится к контрнаступлению: Столтенберг рассказал о роли НАТО

НАТО помогает Украине получить необходимое оружие, но не лезет в планы военных

В НАТО не дают указаний Украине относительно того, как вести войну против россии, а основной задачей союзников является снабжение ВСУ необходимым оборудованием, боеприпасами и техникой.

Как сообщил в интервью изданию "Радио Свобода" генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, все оперативные решения на фронте принимаются украинским военным руководством, поскольку оно лучше проинформировано о ситуации на местах.

"Наша ответственность как членов НАТО состоит в том, чтобы обеспечить Украину оборудованием, боеприпасами и поддержкой, необходимой для начала новых наступательных действий", — сказал он.

По его словам, союзники сейчас занимаются обучением украинских военных, чтобы те могли эффективно использовать оружие западного производства, включая и танки.

При этом Столтенберг не стал давать прогнозы относительно контрнаступления, которое украинское руководство анонсировало на апрель-май.

Генсек НАТО подчеркнул, что войны в принципе непредсказуемы, а потому в настоящее время наверняка никто не может сказать, как будут разворачиваться боевые действия в этом году.

Как сообщалось ранее, Столтенберг заявлял, что Украина получила от НАТО оружия на 65 миллиардов евро, а в будущем заработает новая долгосрочная программа помощи.