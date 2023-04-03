Украина и НАТО: Столтенберг сделал важное заявление о планах
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НАТО продолжит поддержку нашей страны
Страны НАТО продолжают оказывать свою поддержку, отражающей российскую агрессию Украине, и в будущем помощь альянса не прекратится.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Он отметил, что в настоящее время НАТО уже передали Украине вооружений на 65 млрд евро. А в будущем заработает новая многолетняя программа по поставкам, которая готовится уже прямо сейчас
Кроме того, Столтенберг подчеркнул, что позиция НАТО по заявке Украины на вступление в альянс "остается неизменной" и заключается в том, что "она станет его членом", однако без победы в войне с россией вопрос вступления не будет иметь значения поэтому в НАТО сейчас сосредоточились на том, чтобы сохранить суверенитет Украины.
Стоит отметить, что заявления Столтенберга по поводу поддержки Украины прозвучали на фоне новости об официальном вступлении Финляндии в НАТО. Это, к тому же, может произойти в грустную для путина дату.
Напомним, ранее мы писали, что Ермак дал интересный прогноз по поводу вступления Украины в НАТО и ЕС.
Также мы сообщали, что Зеленский объяснил, какая вещь необходима Украине для вступления в НАТО.