Украина и НАТО: Столтенберг сделал важное заявление о планах

НАТО продолжит поддержку нашей страны

Страны НАТО продолжают оказывать свою поддержку, отражающей российскую агрессию Украине, и в будущем помощь альянса не прекратится.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он отметил, что в настоящее время НАТО уже передали Украине вооружений на 65 млрд евро. А в будущем заработает новая многолетняя программа по поставкам, которая готовится уже прямо сейчас

Кроме того, Столтенберг подчеркнул, что позиция НАТО по заявке Украины на вступление в альянс "остается неизменной" и заключается в том, что "она станет его членом", однако без победы в войне с россией вопрос вступления не будет иметь значения поэтому в НАТО сейчас сосредоточились на том, чтобы сохранить суверенитет Украины.

Стоит отметить, что заявления Столтенберга по поводу поддержки Украины прозвучали на фоне новости об официальном вступлении Финляндии в НАТО. Это, к тому же, может произойти в грустную для путина дату.

Напомним, ранее мы писали, что Ермак дал интересный прогноз по поводу вступления Украины в НАТО и ЕС.

Также мы сообщали, что Зеленский объяснил, какая вещь необходима Украине для вступления в НАТО.