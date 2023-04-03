Україна та НАТО: Столтенберг зробив важливу заяву про плани

НАТО продовжить підтримку нашої країни

Країни НАТО продовжують надавати підтримку Україні, що відбиває російську агресію, і в майбутньому допомога альянсу не припиниться.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Він зазначив, що зараз НАТО вже передали Україні озброєнь на 65 млрд євро. А в майбутньому запрацює нова багаторічна програма з постачання, яка готується вже прямо зараз

Крім того, Столтенберг підкреслив, що позиція НАТО щодо заявки України на вступ до альянсу "залишається незмінною" і полягає в тому, що "вона стане його членом", проте без перемоги у війні з росією питання вступу не матиме значення, тому в НАТО зараз зосередилися на тому, щоби зберегти суверенітет України.

Варто зазначити, що заяви Столтенберга щодо підтримки України пролунали на тлі новини про офіційний вступ Фінляндії до НАТО. Це, до того ж, може статися в сумну для путіна дату.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Єрмак дав цікавий прогноз щодо вступу України до НАТО та ЄС.

Також ми повідомляли, що Зеленський пояснив, яка річ необхідна Україні для вступу до НАТО.