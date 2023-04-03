Коли Фінляндія офіційно увійде до НАТО: названо сумну для путіна дату

Над штаб-квартирою НАТО буде піднятий фінський прапор

Офіційне приєднання Фінляндії до Північноатлантичного Альянсу може відбутися вже 4 квітня. Вона стане 31 країною-членом НАТО.

Про це під час пресконференції заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Так, у вівторок президент Фінляндії Саулі Ніїністе вирушить до Брюсселя і візьме участь в офіційній церемонії вступу до Північноатлантичного Альянсу, організованої у штаб-квартирі НАТО.

Також Столтенберг заявив, що цей тиждень стане історичним і додав, що вступ Фінляндії до Альянсу зробить її безпечнішою, і це також зробить більш безпечною Швецію.

У матеріалі йдеться про те, що повноправне членство Фінляндії може бути підтверджено вже під час зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, яка запланована на 4 квітня у Брюсселі. Однак, цю інформацію ще не підтвердили ні в НАТО, ні в МЗС.

Слід зазначити, що розширення блоку НАТО на схід — одна з головних претензій російського диктатора володимира путіна і до України, і до Заходу. Однак після початку повномасштабної війни Швеція та Фінляндія вирішили вступити до НАТО.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що прессекретар путіна дмитро пєсков висловився щодо прагнення Швеції та Фінляндії стати частиною Альянсу. Він заявив, що росія не несе небезпеки для цих країн і дуже шкодує про таке рішення приєднатися до НАТО.