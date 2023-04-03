Когда Финляндия официально войдет в НАТО: названа грустная для путина дата

Над штаб-квартирой НАТО будет поднят финский флаг

Официальное присоединение Финляндии к Североатлантическому Альянсу может произойти уже завтра, 4 апреля. Она станет 31-й страной-членом НАТО.

Об этом во время пресс-конференции заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Так, во вторник президент Финляндии Саули Ниинистё отправится в Брюссель и примет участие в официальной церемонии вступления в Североатлантический Альянс, организованной в штаб-квартире НАТО.

Также Столтенберг заявил, что эта неделя станет исторической и добавил, что вступление Финляндии в Альянс сделает ее более безопасной, и это также сделает более безопасной Швецию.

В материале говорится, что полноправное членство Финляндии может быть подтверждено уже во время встречи министров иностранных дел стран НАТО, которая запланирована на 4 апреля в Брюсселе. Однако данную информацию еще не подтвердили ни в НАТО, ни в МИД.

Стоит отметить, что расширение блока НАТО на восток — это одна из главных претензий российского диктатора владимира путина и к Украине и к Западу. Однако после начала полномасштабной войны Швеция и Финляндия приняли решение вступить в НАТО.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что пресс-секретарь путина дмитрий песков высказался относительно стремления Швеции и Финляндии стать частью Альянса. Он заявил, что россия не несет опасности для этих стран и очень сожалеет о таким решении присоединиться к НАТО.