Наращивание добычи нефти и газа странами НАТО должно поспособствовать снижению цен на энергоресурсы

Отвечая на вопрос об угрозе ослабления поддержки Украины западными сообществами в связи с высокими ценами на энергоресурсы и привязки данной проблеме к войне РФ против Украины, депутат парламента Норвегии, член Рабочей партии, входящей в состав норвежского правительства, Пер Видар Шолмуэн заявил, что наращивание добычи — это и решение проблемы и общая ответственность стран НАТО, которые имеют соответствующие возможности. Соответствующее заявление норвежский парламентарий сделал в комментарии Guildhall.

"Страны НАТО должны увеличить добычу нефти и газа для снижения цен на энергоресурсы в краткосрочной перспективе. Я считаю, что это ответственность, как Норвегии, так и других стран-производителей, членов НАТО", — заявил норвежский парламентарий.

"Для снижения цен в краткосрочной перспективе мы должны производить как можно больше энергии, увеличивать энергоэффективность как можно больше, быстро строить инфраструктуру для новых источников. Народ Норвегии стоит плечом к плечу с Украиной и мы будет продолжать делать все, что в наших силах, чтобы стабилизировать цены на европейском энергетическом рынке и поддержать Украину в ее борьбе против Российской агрессии", — подытожил Пер Видар Шолмуэн.

Ранее американский сенатор-республиканец от штата Аляска Дэн Салливан выступил с заявлением о том, что Соединенные Штаты Америки не должны ограничивать внутреннюю добычу энергоресурсов, так как такая политика делает США уязвимыми перед геополитическими противниками, в частности, перед Росией и Китаем.

В свою очередь, в немецком Бундестаге, представитель входящей в коалицию Социал-Демократической партии Кристиан Клинк заявил, что наращивание добычи нефти Канадой, в ходе противодействия энергетическому кризису, вероятно, помогло бы снизить цены не энергоресурсы.