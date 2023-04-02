Нужно дать необходимое оружие: Латвия поддержала право Украины быть по территории россии

В Латвии говорят, что россия откажется от войны лишь в одном случае

Передача Украине ракет большой дальности не приведет к эскалации конфликта, а применение этого оружия для поражения целей на территории россии является правом украинцев на оборону.

Такое мнение в интервью изданию "Голос Америки" высказал глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс. По мнению дипломата, деэскалация конфликта возможна лишь в том случае, когда российский диктатор владимир путин осознает, что не сможет победить.

"Не забывайте, что обстрел украинских городов и сел всеми видами боеприпасов – это то, что россияне делают с 2014 года. У меня нет оснований утверждать, что Украина не имеет права ответить должным образом, чтобы прекратить агрессию", — отметил он.

При этом Ринкевичс добавил, что предоставление Украине всех необходимых ей видов вооружения будет правильным решением. Кроме того, он убежден, что Украина имеет полное право наносить удары по территории россии, поскольку оккупанты делают то же самое.

"Я в лагере, который твердо верит, что обеспечить Украину всеми видами систем вооружения и боеприпасов — это правильно, и мы не должны препятствовать Украине использовать военную технику или оружие для законной обороны", — сказал дипломат.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Германии хотят выделить миллиарды евро на военную помощь ВСУ, и рассказывал, на что пойдут средства.