Утечка документов в США продолжается: опубликована новая партия, и там не только об Украине

Эксперты считают утечку либо намерением навредить Украине, США и НАТО, либо дезинформацией

В сети по-прежнему появляются новые секретные документы нацбезопасности США. Они касаются не только Украины, но Китая и Ближнего Востока.

Об этом сообщает The New York Times. По мнению аналитиков, могли просочиться около 100 документов. Один из них маркирован так, что его нельзя было передавать даже другим странам.

Бывший высокопоставленный чиновник из Пентагона Мик Малрой считает, что утечка может помешать украинскому военному планированию, а также, что она могла быть неслучайной: "похоже, что это была умышленная утечка, осуществленная кем-то, кто хотел нанести ущерб усилиям Украины, США и НАТО", — сказал он.

Среди документов об Украине появилась карта, которая якобы показывает положение дел в Бахмуте, а также данные о других странах и темах нацбезопасности США — Китае, Индийско-Тихоокеанском театре военных действий, Ближнем Востоке и терроризме. Документы об украинской армии выглядят как фотографии схем ожидаемых поставок оружия, сообщают журналисты, численности войск и батальонов и других планов. Официальные лица Пентагона признают это законными документами Министерства обороны, но копии, похоже, были изменены в определенных частях по сравнению с их оригинальным форматом.

Отметим, первая часть документов в начале апреля была опубликована второй раз — впервые ее обнародовали в марте, однако ситуация не получила огласки. Учитывая измененную информацию в некоторых документах, считается, что это могла быть дезинформация.

"Телеграф" сообщал, что у Зеленского считают утечку российской затеей, а изложенные данные — ложными. Имея канал информации из Пентагона, разрушать его ради обнародования и шума бессмысленно, считает советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.