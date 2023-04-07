Чи є загроза зриву контрнаступу ЗСУ? У мережу "злили" секретні плани США та НАТО

Пентагон розслідує, хто міг стояти за витоком документів, оприлюднених у Twitter та Telegram

Цього тижня в соціальних мережах Twitter і Telegram було опубліковано секретні військові документи, в яких детально описано плани США та НАТО щодо нарощування українських збройних сил перед запланованим весняним контрнаступом ЗСУ.

Про це пише The New York Times, посилаючись на інформацію високопосадовців адміністрації президента США Джо Байдена.

На думку військових аналітиків, документи, певне, були змінені в деяких частинах порівняно з оригіналом. У них завищено американські оцінки загиблих українських військових, які загинули на фронті, а кількість загиблих російських окупантів, навпаки, занижена.

Такі зміни, як наголошують аналітики, можуть говорити про спробу москви дезінформувати. Однак оприлюднення оригіналів документів, представлених у вигляді графіків очікуваних поставок зброї, чисельності військ і батальйонів та інших планів, — це серйозне порушення американської розвідки у спробі надати допомогу Україні.

Зазначається, що представники Джо Байдена працювали над тим, щоб видалити із соцмережі ці документи. Однак зробити цього поки що не вдалося.

"Нам відомо про повідомлення про публікації в соціальних мережах, і департамент розглядає це питання", — сказала заступник прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

У матеріалі зазначається, що в документах немає опису конкретних бойових планів щодо того, наприклад, де і коли Україна має намір розпочати наступ, який, на думку американських офіційних осіб, має відбутися найближчого місяця. А оскільки документи було створено п’ять тижнів тому, вони надають інформацію на 1 березня.

Ці документи несуть багато підказок для російського військового планувальника, польового генерала чи аналітика розвідки. Наприклад, у документах згадується рівень витрат на високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS, що поставляються в США. Пентагон не повідомляв публічно, як українські військові використовують боєприпаси, а в документах ця інформація є.

Сьогодні, 7 квітня, аналітики повідомили, що оцінити вплив витоку секретних документів на бойові дії на передовий зараз і найближчими місяцями буде складно. Водночас залишається незрозумілим, як ці документи потрапили до мережі. Аналітики попередили, що документи, опубліковані російськими джерелами, можуть бути вибірково змінені, щоб подати кремлівську дезінформацію.

"Незалежно від того, є ці документи справжніми чи ні, люди повинні бути обережні з усім, що опубліковано російськими джерелами", — зазначив Майкл Кофман, директор російських досліджень CNA, дослідницького інституту в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

На одному зі слайдів була інформація про те, що втрати серед російських військових становлять від 16 до 17,5 тисяч людей, а серед українських — 71,5 тисячі. Проте, за підрахунками Пентагону та інших аналітиків, втрати росії становлять понад 200 тисяч осіб, а України — понад 100 тисяч.

Частина документів містить цінну інформацію, таку як графіки доставки озброєння в Україну, кількість нарощування військ та інші деталі. В іншому документі є перелік підрозділів українських військ, обладнання та навчання із розкладом на січень-квітень. Загальна кількість техніки для дев’яти бригад, як зазначається у документі, становить понад 250 танків та понад 350 одиниць механізованої техніки.

Зазначається також, що цей витік документів є першим проривом російської розвідки з початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що перед початком повномасштабної війни українське військове командування не розкривало планів щодо оборони навіть західним партнерам. Крім того, Генштаб вимушено пішов на обман, але це своєю чергою врятувало Україну на першому етапі вторгнення.