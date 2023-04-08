Витік документів у США триває: опублікована нова партія, і там не тільки про Україну

Експерти вважають витік або наміром нашкодити Україні, США та НАТО, або дезінформацією

У мережі продовжують з’являтися нові секретні документи нацбезпеки США. Вони стосуються не тільки України, а й Китаю та Близького Сходу.

Про це повідомляє The New York Times. На думку аналітиків могли просочитися близько 100 документів. Один з них маркований так, що його не можна було передавати навіть іншим країнам.

Колишній високопосадовець з Пентагону Мік Малрой вважає, що витік може завалити українському військовому плануванню, а також, що він міг бути невипадковий: "схоже, що це був навмисний витік, здійснений кимось, хто хотів завдати шкоди зусиллям України, США та НАТО", — сказав він.

Серед документів про Україну з’явилась карта, яка нібито показує стан справ у Бахмуті, а також дані про інші країни та теми нацбезпеки США — Китай, Індійсько-Тихоокеанський театр військових дій, Близький Схід і тероризм. Документи про українську армію виглядають як фотографії схем очікуваних поставок зброї, повідомляють журналісти, чисельності військ і батальйонів та інших планів. Офіційні особи Пентагону визнають, що це законні документи Міністерства оборони, але копії, схоже, були змінені в певних частинах у порівнянні з їх оригінальним форматом.

Зазначимо, перша частина документів на початку квітня була опублікована вдруге — вперше її оприлюднили в березні, проте ситуація не набула розголосу. Враховуючи змінену інформацію в деяких документах, вважається що це могла бути дезинформація.

"Телеграф" повідомляв, що у Зеленського вважають витік російською витівкою, а викладенні дані — несправжніми. Маючи канал інформації з Пентагону, руйнувати його заради оприлюднення та галасу безглуздо, вважає радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.