"Очень серьезный риск для безопасности": Пентагон подтвердил утечку секретных данных и рассказал о последствиях

Информация, которую "слили" в сеть может серьезно навредить США и их союзникам

В Пентагоне прокомментировали утечку серетных данных, в том чсиле и о боеспособности украинских Вооруженных Сил. Масштабы могут повлечь очень серьезный риск для национальной безопасности США и, возможно, весеннего контнаступления ВСУ.

Об этом на брифинге рассказал помощник главы Пентагона Крис Мигер, передают Bloomberg и CNN. Главу Пентагона Остина Ллойда об утечке данных оповестили еще 6 апреля.

С 7 апреля в Пентагоне ежедневно проходят совещания высшых руководителей. Также американские чиновники провели беседы с иностранными союзниками, у которых тоже был доступ к "слитой информации". Отмечается, что данные были "чрезвычайно секретные" и даже "засекреченные". Утечка этих данных представлят "очень серьезный риск для национальной безопасности" США.

"Это очень засекреченные секретные материалы, которые люди в Министерстве обороны и, безусловно, в других органах власти США используют для своей работы. Министерство обороны работает круглосуточно, чтобы изучить объем и масштабы распространения, оцененное влияние и наши меры по смягчению последствий. Мы все еще расследуем, как это произошло, а также масштабы проблемы", — отметил Крис Мигер.

Также Пентагон сейчас пытается более детально изучить, кому и через какие каналы поступает "слитая" информация и что именно она содержит.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что стало известно, как секретные данные Пентагона попали в сеть.Сообщается, что это могло произойти еще в январе текущего года.