Дуже важливо для США: розвідник розповів, хто найбільше програє через злив документів Пентагону

Поки що "бонуси" від витоку інформації отримує кремль

Витік документів Пентагону не матиме значного впливу на ЗСУ чи наміри нашої армії розпочинати контрнаступ.

Таку думку висловив ексглава зовнішньої розвідки генерал-лейтенант Валерій Кондратюк в інтерв'ю шеф-редактору сайту OBOZREVATEL Оресту Сохару на каналі "Орестократія".

"Документи не розкривають ані місця, ані часу, ані головних напрямків наших ударів та інших планів. Тобто, це не буде мати вплив. Але це буде важливо для Америки", — вважає розвідник.

Справа в тому, що кремлівський диктатор володимир путін розраховує на те, що війна буде продовжуватись довгий час, і в цьому контексті все більше значення матимуть наступні вибори президента Сполучених Штатів.

Подібні "зливи" направлені на те, щоб переконати американське суспільство у недоцільності подальшої допомоги США Україні – адже "це не призведе ні до чого", тому що "це тупик, при якому жодна із сторін не досягне успіху".

Якщо справа прийме такий поворот, то підтримка України в США значно знизиться, і нашу країну можуть змусити піти на припинення бойових дій і замороження конфлікту, після чого вона залишається з відкладеною війною на багато років. А це в перспективі дозволить путіну можливість відновити свої військові спроможності і далі використати будь-який маленький привід для нового нападу на Україну.

Тобто, наразі витік документів Пентагону більш важливий для Америки, але в перспективі може мати велике значення і для подальшої долі України.

Нагадаємо, що в інтерв'ю Валерій Кондратюк звернув увагу на ще одну цікаву деталь: за часом витік документів пов’язаний з моментом висування звинувачення колишньому президенту США Дональда Трампа, якого навряд чи можна вважати другом України.