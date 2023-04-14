Очень важно для США: разведчик рассказал, кто больше всего проиграет из-за слива документов Пентагона

Пока "бонусы" от утечки информации получает кремль

Утечка документов Пентагона не повлияет в ближайшее время на ВСУ или намерения нашей армии начинать контрнаступление.

Такое мнение высказал эксглава внешней разведки генерал-лейтенант Валерий Кондратюк в интервью шеф-редактору сайта OBOZREVATEL Оресту Сохару на канале "Орестократия".

"Документы не раскрывают ни места, ни времени, ни главных направлений наших ударов и других планов. То есть это не будет иметь влияния. Но это будет очень важно для Америки", — считает разведчик.

Дело в том, что кремлевский диктатор владимир путин рассчитывает на то, что война будет продолжаться долгое время, и в этом контексте все большее значение будут иметь следующие выборы президента Соединенных Штатов.

Подобные "сливы" направлены на то, чтобы убедить американское общество в нецелесообразности дальнейшей помощи США Украине – ведь "это не приведет ни к чему", потому что "это тупик, при котором ни одна из сторон не добьется успеха".

Если дело примет такой поворот, то поддержка Украины в США значительно снизится, и нашу страну могут заставить пойти на прекращение боевых действий и заморозку конфликт, после чего оно остается с отложенной войной на многие годы. А это в перспективе позволит путину возобновить свои военные способности и дальше использовать любой маленький повод для нового нападения на Украину.

То есть, утечка документов Пентагона пока что более важна для Америки, но в перспективе может иметь большое значение и для дальнейшей судьбы Украины.

Напомним, что в интервью Валерий Кондратюк обратил внимание на еще одну интересную деталь: по времени утечка документов связана с моментом выдвижения обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу, которого вряд ли можно считать другом Украины.