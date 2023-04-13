Утечки секретных документов Пентагона: в США арестовали 21-летнего подозреваемого (фото)

Молодому человеку может грозить пожизненное заключение

ФБР нашло и арестовало подозреваемого в деле о "сливе" секретных документов Пентагона.

Как проинформировало издание The New York Times, речь идет о 21-летнем служащем Национальной воздушной гвардии штата Массачусетс по имени Джек Тейшейра (Jack Teixeira).

Позже американские СМИ сообщили, что официальные лица подтвердили эту информацию.

Генеральный прокурор США Меррик Харланд в свою очередь отметил, что арест молодого человека прошел без инцидентов.

В настоящее время неизвестно, какая мера наказания грозит Тейшейре, поскольку оценка ущерба от его действий будет проводиться еще долго. Впрочем, журналисты уже выразили мнения, что речь может идти от 10 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Как известно, Тейшейра под никнеймом O.G администрировал сервер Thug Shaker Central на платформе Discord и именно там впервые появились фотографии слитых документов. Другие участники чата подтвердили, что фото залил именно O.G, которого охарактеризовали, как "любитель оружия".

Джек Тейшейра

Как сообщалось ранее, слитые в сеть документы привели к громкому скандалу, после которого в Пентагоне сообщили, что утечка может представлять угрозу для национальной безопасности США. В западных СМИ при этом появилась информация, что Украине пришлось отложить начало контрнаступления.