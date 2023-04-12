Контрнаступление ВСУ отложено? Washington Post назвала три причины

Среди причин и громкое дело об утечке секретных данных Пентагона

Информация о том, что уже со дня на день Вооруженные силы Украины начнут свое мощное весеннее контрнаступление, давно распространяется среди мирового сообщества, однако по некоторым причинам его пришлось отложить. Среди них неблагоприятные погодные условия, нехватка боеприпасов, а также "слив" секретных документов Пентагона.

Об этом в среду, 12 апреля, пишет американская газета Washington Post, ссылаясь на собственные источники в украинской армии.

По словам одного из собеседников издания, капрала с позывным "Боксером", который сейчас защищает Украину на одном из самых горячих направлениях, подготовка небольших операций его подразделением к полномасштабной атаке, пока на паузе, ведь они ожидают большее количество снарядов для тяжелого вооружения.

WP также отмечает, что предстоящее весеннее наступление ВСУ оценивается как исходная возможность для Украины до конца 2023 года отвоевать земли, захваченные россией. В общей сложности враг сейчас удерживает около одной пятой территории страны. Однако из-за погодных условий контрнаступательную операцию пришлось отложить. Кроме того, опасения зайти в тупик усиливают и медленные поставки оборудования, а также дефицит боеприпасов.

Еще больше усложняет запланированную контратаку украинской армии утечка секретных разведывательных документов Пентагона, содержащих большое количество деталей относительно возможностей ВСУ, включая слабые места противовоздушной обороны.

По мнению аналитиков, "слив" данных США также может заставить украинское командование частично изменить свои планы.

Ранее "Телеграф" сообщал, как министр обороны США Ллойд Остин оценил готовность Вооруженных сил Украины к весеннему контрнаступлению.