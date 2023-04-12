Глава Пентагона оценил, готовы ли ВСУ к контрнаступлению

Контрнаступления ВСУ ожидают не только в Украине

Украинское контрнаступление, которое по мнению премьера Дениса Шмыгаля еще недостаточно материально подготовлено, обсуждается все чаще. Украинские военные достаточно готовы к проведению контрнаступления, считает министр обороны США Ллойд Остин.

Об этом он высказался на пресс-конференции. Остин отметил, что у украинцев есть необходимые возможности для достижения успеха, упомянув о подготовке солдат и оказанной помощи. Она будет продолжаться, чтобы обороноспособность нашей страны была на высоком уровне.

Он также сказал, что у украинского руководства есть план, однако только президент Владимир Зеленский и другие руководители страны посвящены в детали плана. Напомним, о рисках для украинского контрнаступления заговорили после утечки секретных данных из Пентагона.

Ранее "Телеграф" публиковал мнение, что такая утечка несмотря на напряженность между союзниками и риски для Украины все же не играет на руку россии, потому что дает возможность корректировать планы. Отметим, что ждать конкретной даты контрнаступления не стоит, считают в СНБО, ведь боевые действия и операции продолжаются постоянно.