Витік секретних документів Пентагону: у США заарештували 21-річного підозрюваного (фото)

Молодику може загрожувати довічне ув’язнення

ФБР знайшло та заарештувало підозрюваного у справі про "злив" секретних документів Пентагону.

Як поінформувало видання The New York Times, йдеться про 21-річного службовця Національної повітряної гвардії штату Массачусетс, на ім'я Джек Тейшейра (Jack Teixeira).

Згодом американські ЗМІ повідомили, що офіційні особи підтвердили цю інформацію.

Генеральний прокурор США Меррік Харланд своєю чергою зазначив, що арешт молодої людини пройшов без інцидентів.

Наразі невідомо, яке покарання загрожує Тейшейрі, оскільки оцінка збитків від його дій буде проводитися ще довго. Втім, журналісти вже висловили думку, що може йтися від 10 років в’язниці до довічного ув’язнення.

Як відомо, Тейшейра під нікнеймом O.G адміністрував сервер Thug Shaker Central на платформі Discord, і саме там вперше з’явилися фотографії злитих документів. Інші учасники чату підтвердили, що фото залив саме O.G, якого схарактеризували як "фаната зброї".

Джек Тейшейра

Як повідомлялося раніше, злиті в мережу документи призвели до гучного скандалу, після якого в Пентагоні повідомили, що витік може становити загрозу національній безпеці США. У західних ЗМІ при цьому з’явилася інформація, що Україні довелося відкласти початок контрнаступу.