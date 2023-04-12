Контрнаступ ЗСУ відкладено? Washington Post назвала три причини

Серед причин і гучна справа щодо витоку секретних даних Пентагону

Інформація про те, що вже з дня на день Збройні сили України розпочнуть свій потужний весняний контрнаступ, давно шириться серед світової спільноти, однак через певні причини його довелося відкласти. Серед них несприятливі погодні умови, брак боєприпасів, а також "злив" секретних документів Пентагону.

Про це у середу, 12 квітня, пише американська газета Washington Post, посилаючись на власні джерела в українській армії.

За словами одного зі співрозмовників видання, капрала із позивним "Боксер", який зараз боронить Україну на одному з найгарячіших напрямках, підготовка невеликих операцій його підрозділом до повномасштабної атаки, поки на паузі, адже вони очікують більшу кількість снарядів для важкого озброєння.

WP також зазначає, що майбутній весняний наступ ЗСУ оцінюють як вихідну можливість для України до кінця 2023 року відвоювати землі, захоплені росією. Загалом ворог зараз утримує близько однієї п’ятої території країни. Однак через погодні умови контрнаступальну операцію довелося затримати. Крім того, побоювання зайти у глухий кут посилюють й повільні поставки обладнання та дефіцит боєприпасів.

Ще більше ускладнює заплановану контратаку української армії витік секретних розвідувальних документів Пентагону, які містили велику кількість деталей щодо можливостей ЗСУ, включно зі слабкими місцями протиповітряної оборони.

На думку аналітиків, "злив" даних США також може змусити українське командування частково змінити свої плани.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як міністр оборони США Ллойд Остін оцінив готовність Збройних сил України до весняного контрнаступу.