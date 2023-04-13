США в опасности: разведчик рассказал, как слив секретов Пентагона может быть связан с Трампом

Утечка документов связана со временем, когда были предъявлены обвинения бывшему президенту США

Версия, согласно которой утечка секретных документов США в сеть — результат информационной операции российских спецслужб, изначально рассматривалась. Однако позже появились интересный факт, касающийся бывшего президента Штатов Дональда Трампа.

Такое мнение высказал экс-глава внешней разведки генерал-лейтенант Валерий Кондратюк в интервью шеф-редактору сайта OBOZREVATEL Оресту Сохару на канале "Орестократия".

"Эта версия (о причастности россиян. — Ред.) была отброшена, потому что мы понимаем, что имея такую информацию российские спецслужбы никогда бы не потеряли ее. Они бы оберегали и защищали такой источник, потому что на сегодняшний день это наиболее весомые документы, которые касаются национальной безопасности, которые были слиты во времен Wikileaks, то есть с 2013 года", — сказал Кондратюк.

Министерство юстиции начало уголовное производство относительно ситуации с утечкой информации. Сегодня следствие рассматривает пять главных версий: от какого-то сотрудника до той, что это дело рук одного лица или группы лиц, которые специально пытались нанести вред национальной безопасности Штатов.

Кондратюк подчеркнул, что по времени утечка документов связана со временем, когда были предъявлены обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу. Это обвинения по 34 пунктам, по которым ему может грозить 134 года тюремного заключения.

"И именно в это время Трамп обращается ко всем сторонникам, к их соратникам, пытается, чтобы они помогали и принимали участие в этом всем. И именно в это время — февраль — начало марта, начинается утечка вот этих документов", — отметил генерал-лейтенант.

Кондратюк считает, что эта версия может быть главной.

"Я считаю, что это может быть связано с ситуацией во внутренне-политической в Штатах. По желанию каких-то лиц или особ, причинить вред хоть и не национальной безопасности", — сказал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что экс-глава внешней разведки Николай Маломуж проанализировал ситуацию с утечкой документов и высказал свое мнение.