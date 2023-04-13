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США в небезпеці: розвідник розповів, як злив секретів Пентагону може бути пов’язаний із Трампом

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Дональд Трамп може бути причетний до витоку документів Новина оновлена 13 квітня 2023, 17:00
Дональд Трамп може бути причетний до витоку документів

Витік документів пов’язаний із часом, коли було пред’явлено звинувачення колишньому президентові США

Версія, згідно з якою до витоку секретних документів США у мережу — результат інформаційної операції російських спецслужб, спочатку розглядалася. Однак пізніше з’явився цікавий факт, що стосується колишнього президента Штатів Дональда Трампа.

Таку думку висловив ексглава зовнішньої розвідки генерал-лейтенант Валерій Кондратюк в інтерв’ю шеф-редактору сайту OBOZREVATEL Оресту Сохару на каналі "Орестократія".

"Цю версію (про причетність росіян. — Ред.) було відкинуто, бо ми розуміємо, що маючи таку інформацію, російські спецслужби ніколи б не втратили її. Вони б оберігали й захищали таке джерело, тому що на сьогодні це найбільш вагомі документи, які стосуються національної безпеки, які були злиті за часів Wikileaks, тобто з 2013 року", — сказав Кондратюк.

Міністерство юстиції почало кримінальне провадження щодо ситуації з витоком інформації. Сьогодні слідство розглядає п’ять головних версій: від якогось співробітника до тієї, що це справа рук однієї особи чи групі осіб, які спеціально намагалися завдати шкоди національній безпеці Штатів.

Кондратюк наголосив, що за часом витік документів пов’язаний з часом, коли було звинувачено колишнього президента США Дональда Трампа. Це звинувачення за 34 пунктами, за якими йому може загрожувати 134 роки ув’язнення.

"І саме в цей час Трамп звертається до всіх прихильників, до їхніх соратників, намагається, щоб вони допомагали й брали участь у цьому всьому. І саме в цей час — лютий — початок березня, починається витік цих документів" — відмітив генерал-лейтенант.

Кондратюк вважає, що ця версія може бути головною.

"Я вважаю, що це може бути пов’язано із ситуацією у внутрішньо політичній у Штатах. За бажання якихось осіб чи особи завдати шкоди хоч й не національній безпеці", — каже Кондратюк.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ексглава зовнішньої розвідки Микола Маломуж проаналізував ситуацію із витоком документів та висловив свою думку.

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#Україна #Росія #Валерій Кондратюк #Витік інформації