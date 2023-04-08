Кто и с кем может играть новыми "сливами" о войне в Украине и не только: версия экс-главы Внешней разведки

Документы в сеть могли слить как россияне, так и американцы

Две подряд публикации в социальных сетях документов, в которых подробно описаны секретные планы США и НАТО, вызвали серьезную тревогу и породили немало конспирологических версий.

В первом "сливе" речь идет о том, как наращивается мощь ВСУ перед запланированным весенним контрнаступлением. Во втором зацепили уже не только Украину, но Китай, Ближний Восток.

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж проанализировал происходящее для "Телеграфа".

По мнению генерала, есть две основные версии происходящего.

Версия первая. Российская разведка сумела каким-то образом получить эти данные в США – и "сливает" их в сеть, преследуя ряд целей.

"Создается больший конфронтационный сценарий. И российской разведке, и в целом Кремлю выгодно такое развитие событий. Добыть некую информацию, внести свою корректировку, которая усугубит какие-то острые моменты – и "слить" в информационное пространство. Как это делается? Берут базовые, реальные факты, которые якобы добыли. Наполняются нужным для определенной стороны содержанием (или интерпретацией), смещаются акценты – и запускаются в прессу или соцсети", – поясняет Николай Маломуж.

В данном случае смыслы – уменьшить поддержку Украины (США и партнерам нужно будет больше вкладываться в противоборство с Китаем), а также не дать собственно Китаю сблизиться с Западом (не только с европейцами, но и, возможно, с американцами), отойдя от рф.

"Такой "слив" может быть направлен на срыв или задержку украинского контрнаступления.

Показывается, что рф якобы всё знает (сколько у нас имеется сил и средств, какие есть проблемы) – и готовится. Подобная информация традиционно искажается в контексте, удобном для стороны, устроившей "слив". К примеру, российские потери существенно занижаются (якобы составляют от 16 до 17,5 тысячи человек, хоть, по данным нашего Генштаба, они приближаются к 180 тысячам), а украинские, напротив, значительно преувеличиваются", – поясняет экс-глава Внешней разведки.

Кроме того, отмечает он, создаётся напряженность между Штатами, Китаем, Канадой, Британией, Австралией, Новой Зеландией.

"То есть, – продолжает Николай Маломуж, – разворачивается мощная информационная операция стратегического уровня. С расчетом на удар по поддержке Украины зарубежными партнерами, на создание противоречий между разными странами (Китай-Запад, внутри ЕС, между США и партнерами). На то, чтобы посеять раздор между союзниками, в принципе. Ведь утечка указывает на то, что кто-то не сумел обеспечить надежную защиту конфиденциальной информации. Это вызывает недоверие по линии спецслужб, военных ведомств. После чего ограничиваются контакты и передача чувствительной информации. Пока не будет выявлен и устранен источник утечки", – рассказывает эксперт.

При этом Николай Маломуж призывает обратить внимание, что большинство "слитых" материалов являются на 80-85% открытой информацией. Просто собранной, проанализированной и изложенной определенным образом.

"То есть, она не имеет некой глубокой законспирированности. Хоть часть материалов и значатся как секретные. Но суть – подать всё в ключе, выгодном для тех, кто организовал данную информационную операцию. Наша разведка уверяет, что обнародованная информация – это фейк. Но даже если так, то фейк этот достаточно хорошо подготовлен. Наполнен и реальными фактами (как из открытых источников, так и, возможно, из закрытых, добытых каким-то образом), и преднамеренно искаженной информацией", – акцентирует бывший руководитель Внешней разведки.

По его словам, вышесказанное касается версии, что этот "слив" – дело рук россиян. Но не обязательно это так.

"Вторая версия – нельзя исключать умышленной утечки информации со стороны самих американцев, – считает Николай Маломуж. – Они могли пожертвовать определенными документами, не имеющими кардинального значения, чтобы показать рф бесперспективность продолжения агрессии против Украины. Создавая информационный посыл Кремлю следующего рода: если вы не будете идти на реальные переговоры в рамках международного права, вас ждут большие проблемы. Причем речь будет не только о ситуации на фронте, где украинское наступление может смести российскую армию, но и о вероятном падении путинского режима. Если заиграна именно эта версия, то мы имеем дело с утонченной информационной операцией, которая работает на упреждение эскалации со стороны рф, включая усилившийся ядерный шантаж, намерение разместить тактическое ядерное оружие (ТЯО) в Республике Беларусь".

Такую операцию, отмечает эксперт, вполне могли провернуть американские спецслужбы, зная о том, к чему стремится российская разведка. И дозировано позволив той получить некую информацию по каким-то контролируемым каналам.

"Партнеры, союзники о таких планах могут не всегда предупреждаться – в зависимости от задач, которые ставит перед собой страна, пошедшая на такую операцию, – поясняет генерал. – На сто процентов никто сейчас не скажет, какой именно сценарий разыгрывается. И то, что Пентагон официально решил провести расследование касательно утечек, может быть как реальной обеспокоенностью случившимся, так и игрой – своеобразным прикрытием".