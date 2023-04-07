Запад или россия, мир или война: что за игру ведет Китай – и к чему она может привести

"Телеграф" собрал мнения экспертов о подлинных интересах Пекина в ракурсе войны в Украине

Китай заметно активизировался в ракурсе российско-украинской войны. В феврале появился так называемый "мирный план" руководства Китайской Народной Республики (КНР), воспринятый весьма неоднозначно. В марте состоялся визит лидера КНР Си Цзиньпина в Москву, его переговоры с российским президентом владимиром путиным.

Апрель же становится месяцем паломничества представителей Евросоюза в Пекин. На этой неделе туда "десантировались" президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. На следующей – собирается верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Со стороны КНР то слышатся заявления о намерении "стоять вместе с россией", то, о том, что разговоры о такой безграничной дружбе – просто "риторика".

Эксперты рассказали "Телеграфу" о том, что за игру ведет Китай – и чего ожидать от него в ракурсе российско-украинского войны.

Как Си провоцирует путина

Председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко рассуждает так:

"У меня есть подозрения, что Си просто играет с путиным, используя его безвыходную ситуацию. А ситуация для путина действительно критическая. Захватить Украину не удалось, и понятно, что уже не удастся. Российская армия терпит поражения и явно боится грядущего украинского контрнаступления. В самой рф нет перспектив ни в экономике, ни в развитии технологий. Отсутствуют какие-либо шансы сократить в этом плане отставание от Запада".

По словам эксперта, ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест путина критически уменьшает личную свободу маневра последнего, сужает для российского диктатора коридор возможностей, всё неотвратимее ведущий либо к тюремной камере, либо к смерти от близких так называемых соратников.

"В то же время, США твердо продемонстрировали готовность применения своих вооруженных сил против Китая в случае его попытки захватить Тайвань, – подчеркивает Павел Жовниренко. – КНР не рискнет пойти на агрессию, потому что это, среди прочего, будет иметь последствием разрыв экономических отношений с Западом, чего Пекин не может себе позволить. Ресурсно бедный, экспортно ориентированный Китай критически зависит от международной торговли. Причем в основном от торговли морской. Исключение составляет железнодорожная и автомобильная торговля с россией, сухопутная граница с которой у КНР – всего 650 км из общих 4,2 тыс. К тому же главный торговый партнер Китая – вовсе не рф, а Европа".

Однако, продолжает эксперт, сходность геополитических взглядов (противостояние США), нарастающая российская зависимость от Китая, заинтересованность его в дешевых российских ресурсах и наводнении рынка рф своими товарами подталкивают Пекин и Москву к сотрудничеству.

"Кремль, похоже, мечтает о появлении некого военно-политического пакта, конфедерации или даже нового Союзного государства с КНР. И если нечто подобное произойдет, это кардинально изменит военно-политический баланс между Западом и Востоком в пользу последнего. Такой альянс объединит экономическую и технологическую мощь почти полуторамиллиардного Китая с богатой природными ресурсами, ядерными боеголовками и средствами их доставки россией, – поясняет Павел Жовниренко. – Сейчас Си, с одной стороны, по старой китайской традиции, говорит каждому собеседнику то, что тому приятно услышать. С другой, в какой-то мере заигрывая сейчас с Западом, провоцирует отчаянье путина, возможно, склоняя того к объединению на условиях Китая".

Идет игра на перспективу

Эксперт по Восточной Азии Алексей Живора подчеркивает, что интересы Китая всё еще глубоко сфокусированы на своем регионе. Это, поясняет он, обусловлено тем, что страна остается зависимой как экономически, так и энергетически от торговли морскими путями, на которые Пекин оказывает очень ограниченное влияние.

"На мой взгляд, верхушка КНР видит в этом стратегическую уязвимость на фоне конфликта с Вашингтоном вокруг Тайваня. Следует понимать, что США вместе с Европейским союзом обеспечивают около трети торговых оборотов КНР. Соответственно, усиление дипломатического диалога с ЕС продиктовано желанием сохранить экономические связи даже в случае вероятного усиления конфликта с США", – отмечает Алексей Живора.

Это – игра на перспективу 4-7 лет, считает эксперт. Кое-чем она напоминает то, что происходило в Европе после аннексии Крыма и российского гибридного вторжения в Украину в 2014-м. В частности, положительным решением европейцев касательно достройки "Северного потока-2", несмотря на категорическую оппозицию этому в Вашингтоне, не говоря уж об Украине.

"Вынесли ли из этой истории в столицах Европы соответствующие выводы? Скоро узнаем. Не исключено, что судьба Тайбэя (столица Тайваня) будет решаться именно там", – считает Алексей Живора.

При этом, продолжает он, чтобы получить стратегический контроль над регионом через пролегающие крупнейшие торговые пути мира, КНР должна значительно усилить свои военно-морские силы – и таким образом вытеснить или поставить под угрозу флоты США и их союзников (прежде всего Великобритании и Австралии).

"Со своей стороны последние, активизированные прошлогодним российским вторжением в Украину, должны в среднесрочной перспективе усилить сотрудничество и нейтрализовать военную мощь Китая, – подчеркивает эксперт. – А та нарастает, как и воинственная риторика официального Пекина.

Тем важнее увеличивать инвестиции в средства сдерживания. Но если у Пекина с недавних пор вся власть фактически собрана в одних руках, что способствует скорости принятия решений, то успех его сдерживания значительно зависит от качества и своевременности налаживания диалога между США и их союзниками в Тихоокеанском, Южноазиатском и Восточноазиатском регионах. Здесь КНР будет ставить свой успех именно на разрозненности позиций этих стран".

Что касается российско-украинской войны, то эксперту всё больше кажется, что Пекину на самом деле безразлично, кто ее выиграет, потому что стратегически это никак не повлияет на позицию Китая.

"С одной стороны, слабая россия позволяет манипулировать собой в обмен на технологии и дешевые ресурсы (а дальше – кто знает, может, и территории). С другой стороны, несмотря на дружеские заявления, даже перед началом открытого вторжения рф в Украину власти КНР особо не спешили развивать экономические связи с россией. Хотя, казалось бы, та может обеспечить практически все энергетические потребности Китая при условии качественных инвестиций в транспортную инфраструктуру. Скорее всего, в Пекине четко осознают, что энергетическая кабала является основным инструментом Кремля, и реагируют соответственно. Ну, а слова – это ведь далеко не дела", – констатирует Алексей Живора.

Некуда Китаю дергаться, кроме как в Европу

Спикер Международного волонтерского сообщества InformNapalm, боец ВСУ Михаил Макарук предполагает, что европейцы очень четко пояснили китайцам "за торговлю".

"Си задали четкий вопрос – с кем он хочет торговать: с Западом или с россиянами? Если с рф у Китая товарооборот около 20 млрд долларов, то с Европой – в четыре-пять раз больше. С офигенными перспективами, – акцентирует эксперт. – Зачем же Пекину стрелять себе в ногу, продолжая сближаться с Москвой, которая еще и откровенно плюет китайцами в спину, заявив о том, что напичкает Беларусь ядерным оружием, хоть китайский лидер не раз говорил о важности нераспространения данных видов вооружения?"

Михаил Макарук отмечает, что экономика Китая очень уязвима. Если европейская экономика процентов на 80% состоит из внутреннего потребления рынка, то китайская – на столько же зависит от экспорта. И главный экспорт идет как раз таки в западные страны.

"Обруби Запад эту торговлю, и будет у Китая большой, всеобъемлющий кризис", — поясняет эксперт. Экономический однозначно приведет к политическому, а тот выльется еще и в территориальный.

"Мощная китайская армия" давным-давно не воевала. В свое время, когда вторглась во Вьетнам, получила там знатных люлей. И у того же Вьетнама есть вопросы к Китаю, – акцентирует эксперт. – А тут еще и уйгуры бушуют (20 миллионов в автономии), не решен вопрос с Тибетом, есть территориальные споры с тем же Вьетнамом, с Индией. Есть проблемы с Тайванем, с Филиппинами. Рядом сидит не пойми кто, друг или враг, – Северная Корея. Неподалеку же – упакованные новейшими технологиями и оружием Южная Корея и Япония, которые давно имеют зуб на Китай. Тут особо не подергаешься. И то, что Си Цзиньпин по количеству сроков пребывания у власти уже переплюнул Мао, ни о чём не говорит. Некуда Китаю дергаться, кроме как в Европу".