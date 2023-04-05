Война россии с Украиной: Макрон объяснил, чего ждет от Китая, и оценил "мирный план"

Китай способен повлиять на москву для установления мира в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Китай может сыграть "важную роль" в полномасштабной войне в Украине из-за его тесных отношений с россией.

Об этом лидер страны заявил сегодня, 5 апреля, во время выступления на собрании французской общины в Пекине, пишет издание The Guardian. Соответствующее видео было опубликовано на странице Елисейского дворца в Twitter.

"Китай, имеющий сильные связи с россией, которые в последние дни вновь быть подтверждены, может сыграть важную роль", — сказал Макрон в начале своего визита в КНР.

По его словам, поддержание диалога с Китаем имеет важное значение, а москве нельзя позволить вести эксклюзивные переговоры с Пекином.

"Мы слышим все более громкие голоса, которые выражают сильное беспокойство относительно будущего отношений между Западом и Китаем, что в той или иной форме приводит к выводу о неизбежной спирали роста напряженности", — заявил президент журналистам в посольстве Франции в Пекине.

Отмечается, что Макрон, а также председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен хотят убедить Китай повлиять на москву для установления мира в Украине или удержать его от поддержки страны-агрессора.

Президент Франции также добавил, что КНР также подтвердила свою приверженность Уставу ООН о "соблюдении территориальной целостности и суверенитета государств". А предлагая документ по урегулированию, Китай дает явній сигнал о своей готовности принять участие в этом процессе.

"Китай недавно предложил мирный план. Мы приветствовали его. Согласны ли мы с ним полностью? Нет. Тем не менее есть интерес (со стороны Китая, — Ред.), который говорит о готовности участвовать в разрешении конфликта", — подчеркнул Макрон.

Отметим, что 24 февраля 2023 года Китай обнародовал свой "мирный план", состоящий из 12 пунктов. В нем указаны основные идеи, которые могут помочь урегулировать полномасштабную войну в Украине, развязанную россией.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Владимир Зеленский пригласил китайского лидера Си Цзиньпина в Украину. Глава нашего государства хочет поговорить с председателем КНР, ведь в последний раз они говорили еще до начала полномасштабной войны.