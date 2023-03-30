Китай готовится к войне: Си Цзиньпин сделал тревожное заявление

Пекин за последние несколько месяцев обнародовал новые законы о военной готовности

Председатель КНР Си Цзиньпин, недавно встретившийся с диктатором владимиром путиным, заявил, что готовит Китай к войне. Он раскрыл данную тему в четырех отдельных речах, в одной из которых лидер сказал своим генералам "смело воевать".

Об этом Си Цзиньпин заявил в ходе ежегодного заседания парламента КНР и его высшего политического консультативного органа, пишет издание Foreign Affairs.

Правительство Китая уже объявило об увеличении оборонного бюджета на 7,2%. К слову, за последние десять лет он удвоился. Кроме того, в планы Китая входит сделать страну менее зависимой от иностранного импорта зерна.

Также в течение последних месяцев Пекин обнародовал новые законы о военной готовности. Начались строительства новых бомбоубежищ в городах через пролив от Тайваня. Создают и новые офисы "Национальной оборонной мобилизации" на территории всей страны.

"Пока рано говорить наверняка, что означают эти события. Конфликт не определен или неизбежен. Но что-то изменилось в Пекине, что политики и бизнес-лидеры во всем мире не могут игнорировать. Если Си говорит, что готовится к войне, было бы глупо не поверить ему на слово", — отмечается в материале.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Китай помогает россии воевать с Украиной. Западные СМИ выяснили, что в 2022 году некоторые китайские компании поставляли стране-агрессору.