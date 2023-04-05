путин, закатай губу: разговоры о безграничной дружбе с россией только "риторика", признался посол Китая

Китай дистанцируется от россии

Пока россия носится с "безграничной дружбой" Китая и прогибается под Пекин даже в строительстве новой концепции внешней политики, в Поднебесной решили "охладить" пыл россиян и дистанцироваться от кремля.

Как пишет The New York Times, посол Китая в Евросоюзе Фу Цун "закатал губу" россиянам и заявил, что заявление о "безграничной дружбе" Пекина и москвы не более чем риторический прием.

"Всего за три недели до того, как россия вторглась в Украину, главы россии и Китая владимир путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление, в котором провозглашается "безграничность" дружбы их стран. Но Фу сказал, что Китай не был на стороне россии в войне и что некоторые люди "намеренно неверно истолковывают это, потому что существует так называемая "безграничная" дружба или отношения", — говорит посол добавляя, — что "без ограничений" — это не что иное, как риторика".

Также посол заявил, что Китай не оказывал россии военную помощь и не признавал ее усилий по аннексии украинских территорий.

По его словам, Пекин не осудил вторжение, потому что понял заявления россии об оборонительной войне против вторжения НАТО, а также потому, что его правительство считает, что "коренные причины более сложны", чем говорят западные лидеры.

Кроме того, Фу Цун раскритиковал госсекретаря США Энтони Блинкена за то, что тот заявил, что Китай рассматривает возможность предоставления россии летального оружия.

Напомним, ранее мы писали, что Китай осадил россию за передачу ядерки Беларуси и напомнил путину его обязательства.