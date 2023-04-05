путін, закатай губу: розмови про безмежну дружбу з росією тільки "риторика", зізнався посол Китаю

Китай дистанціюється від росії

Поки росія носиться з "безмежною дружбою" Китаю і прогинається під Пекін навіть у побудові нової концепції зовнішньої політики, у Піднебесній вирішили охолодити запал росіян і дистанціюватися від кремля.

Як пише The New York Times, посол Китаю в Євросоюзі Фу Цун "закатав губу" росіянам і заявив, що заява про "безмежну дружбу" Пекіна та москви не більш, аніж риторичний прийом.

"Усього за три тижні до того, як росія вторглася в Україну, глави росії та Китаю володимир путін і Сі Цзіньпін підписали спільну заяву, в якій проголошується "безмежність" дружби їхніх країн. Але Фу сказав, що Китай не був на боці росії у війні і що деякі люди "навмисно невірно тлумачать це, тому що існує так звана "безмежна" дружба чи стосунки", — каже посол, додаючи, що "без обмежень" — це не що інше, як риторика".

Також посол заявив, що Китай не надавав росії військової допомоги і не визнавав її зусиль з анексії українських територій.

За його словами, Пекін не засудив вторгнення, тому що зрозумів заяви росії про оборонну війну проти вторгнення НАТО, а також тому, що його уряд вважає, що "корінні причини складніші", аніж кажуть західні лідери.

Крім того, Фу Цун розкритикував держсекретаря США Ентоні Блінкена за те, що той заявив, що Китай розглядає можливість надання росії летальної зброї.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Китай взяв осадив росію за передачу ядерки Білорусі і нагадав путіну його зобов’язання.