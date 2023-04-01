"Пропаганда та прогин під Китай": політолог про новий зовнішній курс путіна

У новій концепції зовнішньої політики рф — ціла низка пунктів у стилі Джорджа Оруелла

Радикальна зміна концепції зовнішньої політики росії представляє собою певну спробу кремля перекласти на США відповідальність за наслідки війни для рф та підлаштуватися під "миротворчу" риторику Китаю.

Таку думку "Телеграфу" висловив політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Нагадаємо, про головні положення оновленої концепції рф 31 березня заявив глава МЗС росії сергій лавров. За його словами, логіка цього документа відображає зміни на зовнішньополітичному контурі після початку так званої "СВО".

"Ні до яких наслідків концепція не призведе. Це суто пропагандистська політична акція, і не більше того. Безумовно, це наслідок війни. Вони (росіяни, — Авт.), як і сказав путін, оновлюють дану зовнішньополітичну концепцію, відповідно до нової міжнародної ситуації, але там ціла низка пунктів таких, знаєте, в стилі Джорджа Орвелла. На кшталт "Війна — це мир", "Брехня — це правда" і так далі. До речі, зверніть увагу, є дуже показовим, що росіяни у цій концепції підлаштовуються під китайську риторику", — каже він.

Зокрема, за словами політолога, на це вказує наратив у цій концепції, що головний ворог росії — Сполучені Штати, "причому не Європейський Союз".

"Звісно, антизахідна риторика там присутня, але акцент поставлений на тому, що головний ворог — США, а стратегічними партнерами рф вказані Китай та Індія. Також помітне використання якоїсь миротворчої риторики. Хоча яка миротворчість може бути від країни-агресорки?! Тому в концепції багато суто пропагандистського. Є намагання представити себе в ролі миротворчої держави, яка — "за мир і процвітання" і одночасно уникнути воєнної теми та відповідальності за цю війну. Звинувачуючи при цьому США в проблемах і для самої росії, і для міжнародної безпеки", — пояснює Володимир Фесенко.

Зазначимо, Джордж Орвелл — англійський письменник (1903-1950). Писав журналістські нариси й політичні та літературні есе. Всесвітньо відомим став завдяки двом творам, написаними в останні роки життя: політичній алегорії "Колгосп тварин" і роману-антиутопії "1984", у яких він зобразив тоталітарне суспільство. Ввів у політичну мову термін "холодна війна".

Як повідомлялося, раніше невизнаний президент Білорусі олександр лукашенко, який нещодавно погодився прийняти на зберігання російську ядерну зброю, стверджував, що світ знаходиться на порозі Третьої світової війни. На його думку, Україні та росії варто розпочати переговори без попередніх умов, адже на горизонті "маячать ядерні пожежі".

"Телеграф" також писав, що на думку колишнього заступника начальника Генштабу ЗСУ Ігоря Романенка, так званий "мирний план" Китаю щодо завершення війни в Україні — взагалі не про мир.