Китай осадив росію за передачу ядерки Білорусі та нагадав путіну його зобов’язання

Ядерна зброя для Білорусі викликає серйозне занепокоєння у Китаї

У Китаї відреагували на заяви олександра лукашенка про те, що росія може передати Білорусі ядерну зброю. У Сі Цзіньпіна виступили за заборону переміщення ядерного озброєння будь-куди.

Про це сказав постійний представник Китаю при ООН Ген Шуан на засіданні Ради безпеки організації. Передавати ядерну зброю іншим країнам або розміщувати її за межами ядерної держави в Китаї вважають неприпустимим.

"Ми виступаємо за заборону передачі ядерної зброї, щоб жодні ядерні країни не передавали свою ядерну зброю за кордон і не розміщували її за межами своєї країни", — заявив Ген Шуан.

Він нагадав, що у 2022 році лідери п’яти ядерних держав зробили заяву про ядерну війну. За їхніми словами, її не можна виграти, а тому й не варто починати. На тлі домовленостей росії та Білорусі щодо постачання ядерної зброї останньої, до цих слів потрібно особливо дослухатися.

"Сьогодні ця заява є ще більш важливою. Китай закликає всі ядерні країни дотримуватися своїх зобов’язань, зменшувати ризик ядерної війни та уникати будь-яких конфліктів між ядерними державами", — додав представник Китаю в ООН.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що олександр лукашенко попросив путіна на розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю. Російський президент зазначив, що навчить білоруських військових поводитися з ядерним озброєнням, але повністю передавати його Республіці не буде. Причиною такого кроку нібито стала заява Великобританії про постачання Україні боєприпасів із збідненим ураном, хоча вони не підпадають під класифікацію якоїсь ядерної зброї, запевнив історик Олександр Левченко.