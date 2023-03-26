Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів, кому росія може передати ядерну зброю наступним

Про ядерний "кулак" Білорусі. Ще у жовтні 2022 року під час засідання першого комітету ГА ООН заступник голови російської делегації Костянтин Воронцов відкрито заявляв про те, що росія передасть Білорусі ОТРК "Іскандер-М" з можливістю оснащення ядерної БЧ.

Також Воронцов заявляв про підготовку росією білоруських штурмовиків Су-25 під технічну можливість нести ядерну зброю.

Усі ці заяви робилися відкрито. То чому зараз багато хто дивується, коли військовий злочинець, розшукуваний МКС, путін, лише підтверджує ці плани?

Зрозуміло, на території РБ має бути створена, а точніше, частково відновлена інфраструктура для розміщення та утримання даного озброєння. Але це питання часу. Особливо якщо сам план вже відкрито анонсується країною військовою злочинницею, навіть на рівні ООН.

Але вся сіль для інертної міжнародної спільноти полягає в тому, що росія бере на себе роль щодо роздачі ядерної зброї країнам, у яких її не було! Зараз цей процес триває з Білоруссю, а завтра? Іран? Сирія? Венесуела? Звучить надто нереалістично? Так само нереалістично як із РБ?

Після того, як Україна переможе у війні, міжнародна спільнота має докласти максимум зусиль для денуклеаризації росії. В іншому випадку, рф може почати плодити ядерні метастази по всьому світу, тим самим створюючи загрозу вже зовсім іншого рівня.

Джерело: пост Коваленка в Telegram.