Военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, кому россия может передать ядерное оружие следующим

Про ядерный "кулак" Беларуси. Ещё в октябре 2022 в ходе заседания первого комитета ГА ООН заместитель председателя российской делегации Константин Воронцов открыто заявлял о том, что россия передаст Беларуси ОТРК "Искандер-М" с возможностью оснащения ядерной БЧ.

Так же, Воронцов заявлял о подготовке россией беларусских штурмовиков Су-25 под техническую возможность нести ядерное оружие.

Все эти заявления делались открыто. Так чему сейчас многие удивляются, когда военный преступник, разыскиваемый МУС, путин, лишь подтверждает эти планы?

Разумеется, на территории РБ должна быть создана, а точнее, отчасти, восстановлена инфраструктура для размещения и содержания данного вооружения. Но это вопрос времени. Особенно, если сам план уже открыто анонсируется страной военной преступницей, даже на уровне ООН.

Но, вся соль для инертного международного сообщества заключается в том, что россия берёт на себя роль по раздаче ядерного оружия странам, у которых его не было! Сейчас этот процесс идёт с Беларусью, а завтра? Иран? Сирия? Венесуэла? Звучит слишком нереалистично? Так же нереалистично как с РБ?

После того как Украина победит в войне, международное сообщество должно будет приложить максимум усилия для денуклеаризации россии. В противном случае, рф может начать плодить ядерные метастазы по всему миру, тем самым создавая угрозу уже совсем иного уровня.

Источник: пост Коваленко в Telegram.