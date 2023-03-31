Китай осадил россию за передачу ядерки Беларуси и напомнил путину его обязательства

Ядерное оружие для Беларуси вызывает серьезное беспокойство в Китае

В Китае отреагировали на заявления александра лукашенко о том, что россия может передать Беларуси ядерное оружие. У Си Цзиньпина выступили за запрет перемещения ядерного вооружения куда-либо.

Об этом сказал постоянный представитель Китая при ООН Гэн Шуан во время заседания Совета безопасности организации. Передавать ядерное оружие другим странам или размещать его за пределами ядерного государства в Китае считают недопустимым.

"Мы выступаем за запрет передачи ядерного оружия, чтобы никакие ядерные страны не передавали свое ядерное оружие за границу и не размещали его за пределами своей страны", — заявил Гэн Шуан.

Он напомнил, что в 2022 году лидеры пяти ядерных государств сделали заявление о ядерной войне. По их словам, ее нельзя выиграть, а поэтому и начинать не стоит. На фоне договоренностей россии и Беларуси о поставках ядерного оружия последней, к этим словам нужно особенно прислушаться.

"Сегодня это заявление является еще более важным. Китай призывает все ядерные страны соблюдать свои обязательства, уменьшать риск ядерной войны и избегать любых конфликтов между ядерными державами", — добавил представитель Китая в ООН.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что александр лукашенко попросил путина разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие. Российский президент отметил, что обучит беларусских военных обращаться с ядерным вооружением, но полностью передавать его Республике не будет. Причиной такого шага якобы стало заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обеднённым ураном, хотя они не подпадают под классификацию хоть какого-то ядерного оружия, уверил историк Александр Левченко.