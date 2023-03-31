Лукашенко повышает ставки: сделано новое заявление о ядерном оружии россии

Самопровозглашенный президент уже распорядился восстановить в стране все площадки, где были размещены ракетные комплексы "Тополь"

Беларусский диктатор александр лукашенко заявляет, что в случае необходимости он может договориться с президентом рф путиным о вводе в Беларусь стратегического ядерного оружия. При этом ранее он заявлял, что на территории страны будет размещено тактическое ЯО, после информации о том, что Великобритания передаст Украине снаряды из обедненного урана.

Новые заявления о ядерном оружии лукашенко сделал сегодня, 31 марта, во время своего выступления во Дворце Республики с ежегодным посланием к народу и парламенту.

"Надо будет, мы с путиным решим и введём сюда и стратегическое оружие. Мы ни перед чем не остановимся, защищая свои страны и народы. На Западе это должны понимать", — отметил лукашенко.

Стоит отметить, что угрозы российского президента владимира путина о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси вызвали гнев как у Украины, так и у Запада. Отреагировали на такие выходки диктатора и в Китае, отметив, что в ядерной войне победителей нет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что лукашенко отреагировал настоящей истерикой на информацию, что Великобритания может поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном для танков Challenger 2. Однако в Офисе президента ему поспешили ответить и высмеять за его высказывания.