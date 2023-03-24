"Человек малообразован": У Зеленского высмеяли истерику лукашенко из-за урановых снарядов

Снаряды используют для уничтожения вражеской бронетехники, чтобы более эффективно пробивать броню

Готовность Великобритании передать Украине боеприпасы с обедненным ураном для танков Challenger 2 вызвала настоящую истерику не только у рф, но и у самопровозглашенного президента РБ александра лукашенко, который пригрозил, что россия может "страшно ответить". В свою очередь в Офисе президента высмеяли лукашенко и объяснили, что снаряды с обедненным ураном находятся в любой армии и не имеют отношения к ядерному оружию, как это себе представляет "глава" Беларуси.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью 24 каналу прокомментировал истерики и угрозы лукашенко и отметил, что всегда с иронией относится к его заявлением. На сей раз нелегитимный президент в силу, вероятно, незнания физики, не учел, что обедненный уран не имеет отношения к ядерному оружию.

"Знаете, если человек малообразован, если он не заканчивал даже среднюю школу – это немного странно, что он это публично подчеркивает раз за разом. Обедненный уран – это вообще не о ядерном оружии, вообще не о каком-то радиационном загрязнении или о чем-то другом. Нет", — отметил Подоляк.

По его словам, это обычный снаряд, который есть в любой армии и используется против бронетехники, чтобы более эффективно пробивать броню.

"Есть заявление наших американских партнеров к россиянам, что если они физику не знают, ну не учили они физику, то если они так хотят защитить свою бронетехнику – они могут ее просто вывезти с территории Украины. И тогда они ее не будут терять. Ну, это же нормальный совет, правильно?", — добавил Михаил Подоляк.

Относительно лукашенко советник главы ОП добавил, что тот вовсе не разбирается в войне, а потому обращать внимания на его слова и вовсе не имеет смысла.

"лукашенко вообще не разбирается в войне и процессах, которые сегодня происходят. Он совершенно оторван от реальности. Живет себе, чем-то занимается, пусть себе живет. Пока, по крайней мере, россия еще существует в таком виде. Это же не имеет смысла – обращать внимание на слова, которые говорят, например, Песков, Лавров, Лукашенко" – говорит он.

В итоге лукашенко, как и другие военные преступники будет отвечать за весь ужас, принесенный на территорию Украины.

"Этот господин будет потом рассказывать, зачем он это сделал с Мачулищами. То есть почему наши дети должны были шугаться от постоянного использования МиГ-31, тратить свое детство в бомбоубежищах. Эти вопросы мы будем задавать. И тогда мы с ним проговорим, и заодно, может, проговорим курс 8 и 9-го класса средней школы по физике", – подытожил Подоляк.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что глава Чечни присоединился к истерике россии и лукашенко относительно поставок боеприпасов с обедненным ураном и предложил применить против Запада ядерное оружия, если Британия совершит поставку.