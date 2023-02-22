Пограничники лукашенко опять обиделись на украинцев: показали видео с "оскорблениями"

Сотрудники Погранслужбы РБ, вероятно, всерьез не понимают, почему украинцы к ним так относятся

Пограничники Республики Беларусь, в которой продолжаются учения с российскими войсками, жалуются, что украинские защитники показывают им непристойные жесты, тем самым якобы оскорбляя их.

Стражи белорусской границы называют жесты со стороны украинцев угрожающими и неприличными. Об этом сегодня, 22 февраля, сообщил в своем Telegram-канале Пограничный комитет Беларуси.

"Отмечаются провокационные действия со стороны представителей украинских вооруженных формирований. Люди в непонятной военной форме продолжают демонстрировать угрожающие и неприличные жесты в адрес белорусских пограничников. Подобное девиантное поведение стало нормой для вооруженных людей, охраняющих украинскую границу", — говорится в сообщении.

Помимо демонстрации различных жестов со стороны украинцев, пограничники также поспешили пожаловаться, что те минируют приграничную территорию.

"Очередной факт минирования зафиксирован 22 февраля. Украинские военные демонстративно раскладывали на дорожном полотне противотанковые мины перед автодорожным пунктом пропуска Выступовичи (с белорусской стороны – Новая Рудня). Аналогичные действия фиксировались в июле прошлого года перед этим же пунктом пропуска. Вопрос чем вызвана необходимость укладки на дорогу еще одного ряда мин?", — отметили в комитете.

В Погранслужбе не могут понять причину враждебного отношения к ним со стороны украинцев, а потому жалуются и ищут ответы на свои вопросы в сети.

Отметим, что подобные жалобы от белорусских пограничников были и в январе текущего года. Тогда в Пограничном комитете также заявляли, что со стороны украинцев присутствует "угрожающее" жестикулирование. Но, кроме того, было отмечено и то, что украинские пограничники якобы "страшно" демонстрируют оружие. Хотя по нашим бойцам видно, что они просто несут службу и выполняют свои задачи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что командующий Объединенным силами ВСУ Сергей Наев оценил возможность наступления российских оккупантов со стороны Беларуси.