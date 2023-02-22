Прикордонники лукашенка знову образилися на українців: показали відео з "непристойними жестами"

Співробітники Прикордонної служби РБ, ймовірно, серйозно не розуміють, чому українці до них так ставляться

Прикордонники Республіки Білорусь, де тривають навчання з російськими військами, скаржаться, що українські захисники показують їм непристойні жести, тим самим нібито ображаючи їх.

Вартові білоруського кордону називають жести з боку українців загрозливими та непристойними. Про це сьогодні, 22 лютого, повідомив у своєму Telegram-каналі Прикордонний комітет Білорусі.

"Відзначаються провокаційні дії з боку представників українських збройних формувань. Люди у незрозумілій військовій формі продовжують демонструвати загрозливі та непристойні жести на адресу білоруських прикордонників. Подібна девіантна поведінка стала нормою для озброєних людей, які охороняють український кордон", — йдеться у повідомленні.

Окрім демонстрації різних жестів з боку українців, прикордонники також поспішили поскаржитися, що ті мінують прикордонну територію.

"Черговий факт мінування зафіксований 22 лютого. Українські військові демонстративно розкладали на дорожньому полотні протитанкові міни перед автодорожнім пунктом пропуску Виступовичі (з білоруського боку – Нова Рудня). Аналогічні дії фіксувалися в липні минулого року перед цим же пунктом пропуску. Питання: чим викликана необхідність укладання на дорогу ще одного ряду мін?, — зазначили в комітеті.

У Прикордонній службі не можуть зрозуміти причини ворожого ставлення до них з боку українців, а тому скаржаться та шукають відповіді на свої запитання у мережі.

Зазначимо, що подібні скарги від білоруських прикордонників були у січні поточного року. Тоді в Прикордонному комітеті також заявляли, що з боку українців є "погрозливе" жестикулювання. Але, крім того, було наголошено і на тому, що українські прикордонники нібито "страшно" демонструють зброю. Хоча по нашим бійцям видно, що вони просто несуть службу і виконують свої завдання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв оцінив можливість наступу російських окупантів з боку Білорусі.