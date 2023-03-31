Лукашенко підвищує ставки: зроблено нову заяву про ядерну зброю росії

Самопроголошений президент уже розпорядився відновити в країні всі майданчики, де було розміщено ракетні комплекси "Тополь"

Білоруський диктатор олександр лукашенко заявляє, що в разі потреби він може домовитися з президентом росії путіним про введення в Білорусь стратегічної ядерної зброї. При цьому раніше він заявляв, що на території країни буде розміщено тактична ЯЗ після інформації про те, що Великобританія передасть Україні снаряди зі збідненого урану.

Нові заяви про ядерну зброю лукашенко зробив сьогодні, 31 березня, під час свого виступу у Палаці Республіки із щорічним посланням до народу та парламенту.

"Треба буде, ми з путіним вирішимо і введемо сюди й стратегічну зброю. Ми ні перед чим не зупинимося, захищаючи свої країни та народи. На Заході це мають розуміти", — зазначив лукашенко.

Варто зазначити, що загрози російського президента володимира пПутіна про розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі викликали гнів як в України, так і Заходу. Відреагували на такі вибрики диктатора і в Китаї, зауваживши, що в ядерній війні переможців немає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що лукашенко відреагував справжньою істерикою на інформацію, що Великобританія може поставити Україні боєприпаси зі збідненим ураном для танків Challenger 2. Проте в Офісі президента йому поспішили відповісти та висміяти за його висловлювання.