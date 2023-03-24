"Людина малоосвічена": У Зеленського висміяли істерику лукашенка через уранові снаряди

Снаряди використовують для знищення ворожої бронетехніки, щоб ефективніше пробивати броню

Готовність Великобританії передати Україні боєприпаси зі збідненим ураном для танків Challenger 2 викликала справжню істерику не тільки у рф, а й у самопроголошеного президента РБ олександра лукашенка, який погрозив, що росія може "страшно відповісти". Своєю чергою в Офісі президента висміяли лукашенка і пояснили, що снаряди зі збідненим ураном перебувають у будь-якій армії й не мають відношення до ядерної зброї, як це собі уявляє "глава" Білорусі.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю 24 каналу прокоментував істерики та погрози лукашенка та зазначив, що завжди з іронією ставиться до його заяв. Цього разу нелегітимний президент через, ймовірно, незнання фізики, не врахував, що збіднений уран не має відношення до ядерної зброї.

"Знаєте, якщо людина малоосвічена, якщо вона не закінчувала навіть середню школу – це трошки дивно, що вона це публічно підкреслює раз за разом. Збіднений уран – це взагалі не про ядерну зброю, взагалі не про якесь там радіаційне забруднення чи щось інше. Ні", — зазначив Подоляк.

За його словами, це звичайний снаряд, який є у будь-якій армії та використовується проти бронетехніки, щоб більш ефективно пробивати броню.

"Є заява наших американських партнерів до росіян, що, якщо вони фізику не знають, ну не вчили вони фізику, то, якщо вони так бажають захистити свою бронетехніку – вони можуть її просто вивезти з території України. І тоді вони її не будуть втрачати. Ну це ж нормальна порада, правильно?" — додав Михайло Подоляк.

Щодо лукашенка, радник голови ОП додав, що той зовсім не розуміється на війні, а тому звертати увагу на його слова і зовсім не має сенсу.

"лукашенко взагалі не розуміється на війні та процесах, які сьогодні відбуваються. Він абсолютно відірваний від реальності. Живе собі пан, чимось займається, хай собі живе. Поки принаймні росія ще існує в такому вигляді. Це ж не має сенсу – звертати увагу на слова, які говорять, наприклад, пєсков, лавров, лукашенко", – каже він.

У результаті лукашенко, як і інші військові злочинці, відповідатиме за весь жах, принесений на територію України.

"Оцей пан буде потім розказувати, навіщо він це зробив з Мачулищами. Тобто чому наші діти мали шугатися від постійного використання МіГ-31, втрачати своє дитинство у бомбосховищах. Оці питання ми будемо ставити. І тоді ми з ним проговоримо, й заодно, може, проговоримо курс 8 та 9-го класу середньої школи з фізики", – підсумував Подоляк.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що глава Чечні приєднався до істерики росії та лукашенка щодо постачання боєприпасів зі збідненим ураном і запропонував застосувати проти Заходу ядерну зброю, якщо Британія здійснить постачання.