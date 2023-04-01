"Пропаганда и прогиб под Китай": политолог о новом внешнем курсе путина

В новой концепции внешней политики рф — целый ряд пунктов в стиле Джорджа Оруэлла

Радикальное изменение концепции внешней политики россии представляет собой определенную попытку кремля переложить на США ответственность за последствия войны для россии и подстроиться под "миротворческую" риторику Китая.

Такое мнение "Телеграфу" высказал политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Напомним, о главных положениях обновленной концепции рф 31 марта заявил глава МИД россии сергей лавров. По его словам, логика этого документа отражает изменения на внешнеполитическом контуре после начала так называемой "СВО".

"Ни к каким последствиям концепция не приведет. Это сугубо пропагандистская политическая акция, и не более того. Безусловно, это следствие войны, но там целый ряд пунктов таких, знаете, в стиле Джорджа Оруэлла по типу "Война — это мир", "Ложь — это правда" и т.д. Кстати, обратите внимание, очень показательно, что россияне в этой концепции подстраиваются под китайскую риторику", — говорит он.

В частности, по словам политолога, на это указывает нарратив в данной концепции, что главный враг россии — Соединенные Штаты, "причем не Европейский Союз".

"Конечно, антизападная риторика там присутствует, но акцент поставлен на том, что главный враг — США, а стратегическими партнерами россии указаны Китай и Индия. Также заметно использование какой-то миротворческой риторики. Хотя какое миротворчество может быть от страны-агрессора?! Поэтому в концепции много сугубо пропагандистского. Есть попытка представить себя в роли миротворческого государства, которое — "за мир и процветание", но одновременно избежать военной темы и ответственности за эту войну. Обвиняя при этом США в проблемах и для самой россии, и для международной безопасности", — объясняет Владимир Фесенко.

Отметим, Джордж Оруэлл – английский писатель (1903-1950 гг.). Писал журналистские очерки, а также политические и литературные эссе. Всемирно известным стал благодаря двум произведениям, написанным в последние годы жизни: политической аллегории "Колхоз животных" и роману-антиутопии "1984", в которых он изобразил тоталитарное общество. Ввел в политический язык термин "холодная война".

Как сообщалось, ранее непризнанный президент Беларуси александр лукашенко, недавно согласившийся принять на хранение российское ядерное оружие, утверждал, что мир находится на пороге Третьей мировой войны. По его мнению, Украине и россии следует начать переговоры без предварительных условий, ведь на горизонте "маячат ядерные пожары".

"Телеграф" также писал, что по мнению бывшего заместителя начальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко, так называемый "мирный план" Китая относительно завершения войны в Украине — вообще не о мире.