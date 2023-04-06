"Как можно скорее": Си Цзиньпин сделал заявления по Украине после беседы с Макроном

Си выразил надежду на то, что "мирные переговоры будут возобновлены как можно быстрее"

Китай продолжает проявлять свое желание "помирить" Украину с россией. Об этом снова заговорил Си Цзиньпин во время встречи с президентом Франции Макроном в Поднебесной.

Так, после встречи с Макроном Си Цзиньпин выступил с заявлением, что готов с Францией призвать к "недопущению эскалации" в Украине. Кроме того, Си выразил надежду на то, что "мирные переговоры будут возобновлены как можно быстрее" и что можно будет найти политическое решение и "сбалансированный, эффективный и устойчивый сценарий" европейской безопасности.

"Телеграф" собрал первые и важные заявление китайского лидера во время его встречи с президентом Франции:

Си выразил надежду на то, что "мирные переговоры будут возобновлены как можно быстрее" и что можно будет найти политическое решение и " сбалансированный, эффективный и устойчивый сценарий" европейской безопасности.

и что можно будет найти политическое решение и " европейской безопасности. от имени Китая и Франции призвал международное сообщество избегать эскалации войны в Украине.

"Обе страны (Китай и Франция – ред.) призывают международное сообщество не допустить эскалации кризиса в Украине. Европа является независимым полюсом в многополярном мире, и Китай поддерживает ее стратегическую автономию".

заявил, что готов вместе с Парижем призвать мировое сообщество к "рациональности и сдержанности" в украинском вопросе.

применение ядерного оружия недопустимо, в том числе и в войне в Украине

Напомним, ранее мы писали, что президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Китай может сыграть "важную роль" в полномасштабной войне в Украине из-за его тесных отношений с россией.