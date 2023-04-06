Макрон не сумел переубедить главу Китая надавить на россию - Politico

Китай не готов предпринимать никаких шагов, чтобы заставить россию прекратить войну

Во время визита в Китай президент Франции Эммануэль Макрон не сумел переубедить главу страны Си Цзиньпина изменить позицию на счет войны россии в Украине.

Об этом сообщает издание Politico. Отмечается, что после переговоров президент Китая не подал никаких знаков, что позиция его страны как-то изменится.

Си Цзиньпин в очередной раз повторил свой тезис о том, что "каждая из сторон конфликта имеет разумные опасения по поводу безопасности", имея в виду полномасштабное вторжение россии в Украину. Но он не сделал ни единого намека на то, что готов использовать свое влияние на россиию для того, чтобы заставить путина прекратить войну.

"Китай готов вместе с Францией обратиться к международному сообществу с призывом оставаться рациональным и спокойным. Мирные переговоры должны быть возобновлены как можно скорее, принимая во внимание разумные опасения по поводу безопасности всех сторон со ссылкой на Устав ООН… стремясь к политическому урегулированию и построению сбалансированной, эффективной и устойчивой структуры европейской безопасности", — заявил китайский лидер.

Также во время диалога, Макрон выразил обеспокоенность Запада касательно поставок оружия Китаем в россию. На это Си ответил, что эта война — не его дело.

"Говорить о мире и стабильности — значит говорить о войне, которую россия ведет против Украины. Вы сделали несколько важных замечаний. Это война, в которую вовлечены все мы, потому что член Совета Безопасности решил нарушить устав ООН. Мы не можем этого принять", — сказал французский лидер на пресс-конференции в Китае.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Китай осудил россию за передачу ядерного оружия Беларуси. У Си Цзиньпина выступили за запрет перемещения ядерного вооружения куда-либо.