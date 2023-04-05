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Почему европейские лидеры зачастили в Китай - Илия Куса

Автор
Илия Куса Илия Куса
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Автор
Си Цзиньпин
Си Цзиньпин

Эксперт по международной политике Украинского института будущего Илия Куса специально для "Телеграфа" объяснил, чего добиваются европейские лидеры

Европейские политики и чиновники заметно активизировались на китайском направлении.

В конце марта в Китае побывал премьер-министр Испании Педро Санчес, который призвал главу КНР Си Цзиньпина поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На этой неделе в Пекин собираются президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

На следующей – верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Я думаю, что визиты европейских лидеров в Китай связаны с попыткой перетянуть его на свою сторону. Или хотя бы убедить оставаться нейтральным в плане военных поставок в россию.

Европа не хочет, чтобы Китай встал на сторону россии. В том числе потому, что это повлечет за собой санкции против КНР, которые ударят и по европейцам. Сильнее, чем санкции, введенные Западом против рф.

Поэтому именно европейцы инициируют сближение, диалог с Пекином.

Они понимают, что если придется вводить санкции против Китая за поддержку россии, Европа будет среди тех, кто серьезно пострадает. Потому что между Европой и Китаем – сумасшедшие объемы торговли. И европейцы в случае разрыва этих связей не смогут справиться с таким ударом в долгосрочном плане. Потому пытаются убедить китайцев не пересекать "красных линий" в вопросе поддержки рф.

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Теги:
#ЕС #Китай #Блог #Илия Куса