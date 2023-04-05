Експерт з міжнародної політики Українського інституту майбутнього Ілля Куса спеціально для "Телеграфа" пояснив, чого домагаються європейські лідери

Європейські політики та чиновники помітно активізувалися на китайському напрямі.

Наприкінці березня у Китаї побував прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, який закликав главу КНР Сі Цзіньпіна поговорити з президентом України Володимиром Зеленським.

Цього тижня до Пекіна збираються президент Франції Еммануель Макрон та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

На наступному – верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

Я думаю, що візити європейських лідерів до Китаю пов’язані зі спробою перетягнути його на свій бік. Або хоча б переконати залишатися нейтральним у плані військових поставок до росії.

Європа не хоче, щоб Китай став на бік росії. У тому числі тому, що це спричинить санкції проти КНР, які вдарять і по європейцях. Сильніше, ніж санкції, введені Заходом проти рф.

Тому саме європейці ініціюють зближення, діалог із Пекіном.

Вони розуміють, що якщо доведеться запроваджувати санкції проти Китаю за підтримку росії, Європа буде серед тих, хто серйозно постраждає. Тому що між Європою та Китаєм – шалені обсяги торгівлі. І європейці у разі розриву цих зв’язків не зможуть упоратися з таким ударом у довгостроковому плані. Тому намагаються переконати китайців не перетинати "червоних ліній" у питанні підтримки рф.