Прем'єр Іспанії звернувся до Сі Цзіньпіна з проханням щодо України

У Пекіні відбулася зустріч прем'єра Іспанії та лідера Китаю

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес закликав главу КНР Сі Цзіньпіна поговорити з президентом України Володимиром Зеленським. Він зробив це під час свого візиту до Китаю.

За словами Санчеса, він сказав китайському лідеру, що Іспанія підтримує "формулу миру", яку Зеленський запропонував у листопаді. Вона включає вимоги щодо відновлення статусу території України до статус-кво, який існував до анексії Криму у 2014 році. Про це сьогодні, 31 березня, повідомляє агенція Reuters.

"Я передав нашу стурбованість з приводу незаконного вторгнення в Україну", — сказав Педро Санчес, зазначивши, що він закликав Сі поговорити з президентом України, щоб дізнатися про мирний план Києва з перших вуст.

Також прем’єр-міністр Іспанії вважає, що мирний план Києва закладає основи для тривалого миру в Україні та повністю відповідає Статуту ООН та її принципам.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після поїздки лідера Китаю до росії на зустріч із диктатором володимиром путіним, Зеленський запросив його до Києва. Востаннє вони бачилися особисто ще до початку повномасштабного вторгнення до України. Водночас у Китаї не відкидають можливості зустрічі двох лідерів.