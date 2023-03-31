Премьер Испании обратился к Си Цзиньпину с просьбой насчет Украины

В Пекине прошла встреча премьера Испании и лидера Китая

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал главу КНР Си Цзиньпина поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он сделал это в ходе своего визита в Китай.

По словам Санчеса, он сказал китайскому лидеру, что Испания поддерживает формулу мира, которую Зеленский предложил в ноябре. Она включает в себя требования по восстановлению статуса территории Украины до статус-кво, который существовал до аннексии Крыма в 2014 году. Об этом сегодня, 31 марта, сообщает агентство Reuters.

"Я передал нашу озабоченность по поводу незаконного вторжения в Украину", — сказал Педро Санчес, отметив, что он призвал Си поговорить с президентом Украины, чтобы узнать о мирном плане Киева из первых уст.

Также премьер-министр Испании считает, что мирный план Киева закладывает основы для длительного мира в Украине и полностью соответствует Уставу ООН и ее принципам.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после поездки лидера Китая в россию на встречу с диктатором владимиром путиным, Зеленский пригласил его в Киев. В последний раз они виделись лично еще до начала полномасштабного вторжения в Украину. В то же время в Китае не исключают возможность встречи двух лидеров.