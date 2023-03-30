Инвестиционный банкир Сергей Фурса рассказал, почему Китай не станет помогать Украине

Зеленский зовет Си. Или звал. А Си не приезжает. И даже не звонит. Почему?

Во-первых, потому что Китай нам не друг. Китай в противостоянии с США ценит Россию как своего политического союзника и ценный сырьевой придаток. Поэтому не будет демонстрировать поддержку Украине. Россия говорит, что в Украине воюет с коллективным Западом. А Китай противостоит ему в действительности. По крайней мере, США. А именно США больше помогут нам в противостоянии с Россией.

Во-вторых, потому что с Китаем магия Зеленского не работает. Зеленский говорит не с политиками. Зеленский хорошо заходит обществу. Он очень популярен на Западе. И благодаря тому, что он отражает героический образ украинского народа. Он является олицетворением украинства для среднестатистического немца или канадца. Но также потому, что он отвечает запросу на контрэлитность, которая сейчас очень распространен на Западе из-за роста неравенства, экономического неравенства, фиксируемого в последние десятилетия.

И именно из-за поддержки общества у политиков уже нет выбора. Потому что политики делают то, что хочет общество. А в Китае у общества нет выбора. Что скажет товарищ Си, то и будет. Общество делает то, что желает диктатор.

Поэтому даже если бы Си приехал, позвонил, вышел на связь по зуму или прислал смс – это бы ничего не изменило. Та же проблема и с Индией, кстати. Где в последние годы активно идет автократизация страны и Моди превращается в авторитарного руководителя, который закрывает независимую прессу, сажает в тюрьму своего ближайшего противника, а самым большим олигархом становится его дружбан. Приближая страну к индийскому варианту фашизма, о чем сейчас бьет тревогу западная пресса.

Потому Китай и Индия нам не друзья. Как государства. Ибо наша война с Россией – это война за ценности. И мы не получим поддержки от тех правительств, которые исповедуют совсем другие ценности. Или не исповедуют никаких.

Они не могут встать прямо на сторону России. Потому что им нужны рынки Европы и США. И они знают, что этого им не подарят западные правительства, потому что такого не простят западные общества. Но они будут пытаться сотрудничать с Россией, чтобы максимизировать свою прибыль. Потому что для диктаторов, как и для депутатов ОПЗЖ, всех этих крепких хозяйственников, никогда не бывает ценностей, а есть интересы. Собственные интересы. Поэтому все эти Шуфричи и Суркисы всегда так легко находили общий язык между собой в украинском парламенте. Ибо никакие идеологические "глупости" им не мешали.

А визит или поддержка Украины другим способом этим интересам мешает. Ибо труднее будет извлечь выгоду от слабой России. Трудно будет получать сырье со скидками. Не говоря уже о том, что "другая" позиция позволяет как Индии, так и Китаю претендовать на роль лидеров другого мира. Глобального Юга. Мира обиженных стран, где уровень жизни ниже, чем на коллективном Западе. Но где этот уровень жизни и экономическая мощь значительно выросли за последние 40-50 лет, и они хотят занять большую роль в мире. Парадокс состоит в том, что уровень жизни Глобального Юга резко вырос благодаря глобализации, которую внедряли и обеспечивали США. Что не мешает большинству на этом Глобальном Юге, то США не любить. А значит, и не поддерживать тех, кого поддерживает США. То есть нас.

Поэтому не следует переживать, что Си не звонит. От этого звонка пользы бы не было никакой. Только время тратить. От визита Орландо Блума и то больше пользы.

Источник: пост Фурсы в Facebook