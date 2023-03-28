Китай таки помогает армии россии воевать с Украиной: подробности

Бронежилеты с китайскими комплектуюущими были замечены на российских оккупантах

Власти россии продолжают обходить санкции, в том числе и при помощи Китая. На этот раз появилась информация, что Китай поставляет в россию компоненты для производства бронежилетов.

Об этом пишет Politico. Журналисты выяснили, что в 2022 году несколько китайских компаний, одна из которых связана с правительством, поставляли комплектующие российскому производителю бронежилетов Klass. Это предприятие имеет контакты с силовыми ведомствами рф.

Кроме того, бронежилеты этой компании позже были обнаружены на территории Украины до начала полномасштабного вторжения, сообщают представители агрегатора таможенных данных Import Genius. Пока неясно, широко ли используются российскими военными жилеты фирмы Klass, но это первое подтверждение того, что российские солдаты в Украине используют средства защиты китайского производства.

Эта информация подтверждает, что россия продолжает полагаться на помощь Китая в вопросе снабжения своих военных. Ранее Politico сообщало, что с июня по декабрь 2022 года Китай поставлял в россию партии оружия, в том числе и штурмовые винтовки, детали для БПЛА и бронежилетов, которые могли использоваться агрессоров в военных целях.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Си Цзиньпин и путин обсудили военное сотрудничество двух стран. Об этой важной теме случайно проболтались в кремле.