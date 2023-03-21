В кремле проболтались насчет важной темы переговоров путина и Си Цзиньпина

Китай и россия раньше договаривались о том, что будут сотрудничать в вопросах обороны

Во время встречи лидеров россии и Китая обсуждался не только "мирный план" Си Цзиньпина, но и военное сотрудничество двух стран. И это несмотря на официальные заявления Китая о том, что с Москвой таких договоренностей нет.

Об этом сообщает кремлевской агентство ТАСС со ссылкой на слова помощника путина юрия ушакова. Он заявил, что Китай и россия договорились продолжать реализовывать те договоренности, которые были достигнуты ранее.

Российский президент владимир путин и лидер Китая Си Цзиньпин обсудили сотрудничество и "договорились продолжить реализовывать договоренности", которые ранее были достигнуты между министерствами обороны стран. Однако не уточнялось, что именно имеется в виду — поставки оружия, проведение учений или другая военная помощь.

Ранее в Китае официально заявляли, что не поставляют россии оружие и не оказывают никакой военной помощи. Все обвинения США и Запада в пособничестве стране-агрессору были откинуты властями поднебесной.

Также "Телеграф" сообщал, что на данный момент нет доказательств того, что Китай поставлял россии оружие. Факты возможного сотрудничества стран сейчас проверяются.